Bal Folk à Etréaupont

Étréaupont Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Changement de date le samedi 8 novembre, se tiendra un bal folk qui promet d’être aussi convivial qu’entrainant.

Pour animer cette soirée, le groupe Sajepi, bien connu du public local sera au Foyer Culturel d’Etréaupont.

Leur réputation n’est plus à faire dans la région, grâce à la qualité de leur répertoire et à l’énergie qu’ils transmettent sur scène.

Venez nombreux partager un moment de danse, de musique et de bonne humeur dans une ambiance chaleureuse et festive ! 0 .

Étréaupont 02580 Aisne Hauts-de-France contact.lesfanesdecarottes@gmail.com

L’événement Bal Folk à Etréaupont Étréaupont a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache