BAL FOLK À MAUVAISIN SOUS LA GRANGE Mauvaisin

BAL FOLK À MAUVAISIN

SOUS LA GRANGE 2 Rue du Château Mauvaisin Haute-Garonne

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Un petit bout de printemps, ça vous dit ? En commençant par un bal, bien sûr, pour se dégourdir les jambes et les oreilles…

Le dimanche 15 mars, à partir de 15 h, nous qui aimions tant la musique agile et pétillante de Sous Le Pont, accueillerons… À 2 Pas du Pont. Un quartet ? Non, une joyeuse retrouvaille en fanfare autour du répertoire de l’ancien trio Sous Le Pont et des compositions des musiciennes du groupe.

Ce 15 mars, le corps électoral sera appelé aux urnes… Mais la vie citoyenne c’est aussi la convivialité, et donc le bal. Nous sommes des corps, des trajectoires, soyons des rythmes, des rencontres… Après le vote, la gavotte !

Initiation aux danses puis bal à 15 h sous la grange, au 2 rue du château, 31190 Mauvaisin.

Entrée à prix libre.

Buvette et crêpes sur place.

Soyez toutes et tous les bienvenu.e.s. .

English :

How about a little bit of spring? Starting with a ball, of course, to stretch your legs and ears…

