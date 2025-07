Bal folk au château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny

Bal folk au château de Jaulny Château de Jaulny Jaulny dimanche 27 juillet 2025.

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-07-27 14:30:00

2025-07-27 17:00:00

2025-07-27

Bal Folk au château de Jaulny

Le dimanche 27 juillet, venez profiter d’un bal folk au château de Jaulny. De 14h30 à 17h, le groupe Pierres à Folk vous invite à partager un moment convivial autour de la musique traditionnelle. Que vous soyez danseur confirmé ou débutant curieux, laissez-vous emporter par les rythmes entraînants et la bonne humeur. La participation est libre, alors n’hésitez pas à venir nombreux pour cette après-midi festive en plein air !

Château de Jaulny 24 bis Grande Rue Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 08 98 34 02 chateaudejaulny@gmail.com

English :

Folk ball at Château de Jaulny

On Sunday, July 27, come and enjoy a folk ball at the château de Jaulny. From 2.30pm to 5pm, the Pierres à Folk group invites you to share a convivial moment of traditional music. Whether you’re an experienced dancer or a curious beginner, let yourself be carried away by the lively rhythms and good humor. Participation is free, so don’t hesitate to come along for this festive afternoon in the open air!

German :

Bal Folk im Schloss von Jaulny

Am Sonntag, den 27. Juli, können Sie einen Bal Folk im Schloss von Jaulny genießen. Von 14:30 bis 17:00 Uhr lädt Sie die Gruppe Pierres à Folk dazu ein, einen geselligen Moment rund um die traditionelle Musik zu verbringen. Ob Sie nun ein erfahrener Tänzer oder ein neugieriger Anfänger sind, lassen Sie sich von den mitreißenden Rhythmen und der guten Laune mitreißen. Die Teilnahme ist kostenlos, kommen Sie also zahlreich zu diesem festlichen Nachmittag im Freien!

Italiano :

Ballo popolare al Castello di Jaulny

Domenica 27 luglio, al castello di Jaulny, si terrà un ballo folkloristico. Dalle 14.30 alle 17.00, il gruppo Pierres à Folk vi invita a condividere un momento conviviale all’insegna della musica tradizionale. Che siate ballerini esperti o principianti curiosi, lasciatevi trasportare dai ritmi vivaci e dal buon umore. La partecipazione è gratuita, quindi non esitate a partecipare a questo pomeriggio di festa all’aria aperta!

Espanol :

Baile popular en el castillo de Jaulny

Venga a disfrutar de un baile folclórico en el castillo de Jaulny el domingo 27 de julio. De 14:30 a 17:00, el grupo Pierres à Folk le invita a compartir un momento de convivencia al ritmo de la música tradicional. Tanto si es un bailarín experimentado como un curioso principiante, déjese llevar por los ritmos vivos y el buen humor. La participación es gratuita, así que no dude en venir a pasar esta tarde festiva al aire libre

