Bal Folk au Dancing Civray-de-Touraine

Rue des Vieilles Cartes Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-07-04 16:00:00

ouverture du cite 16h , initiation danse duo 18h suivi d’une initiation danse en groupe animé par le groupe Grand Loup. Concert de Grand Loup, salle couverte de 150m2 avec parquet de 80m2 pour danser. paiement par chèque ou espèce, buvette sans Alcool et petite restauration. fermeture du cite a 2 heure avec possibilité de camper sur place avec douche et toilette sur le terrain ainsi qu’une cuisine pour 4 euros supplémentaire. Concert Chez l’habitant ! réservation obligatoire par mail dimitribdservice@yahoo.fr 8 .

Rue des Vieilles Cartes Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire dimitribdserive@yahoo.fr

English :

opening at 4 p.m., duo dance initiation at 6 p.m. followed by a group dance initiation led by the group Grand Loup. Concert by Grand Loup, 150m2 covered hall with 80m2 parquet floor for dancing. payment by cheque or cash, non-alcoholic refreshment bar and light refreshments. site closes at 2 a.m

German :

eröffnung des Cite um 16 Uhr, Einführung in den Duo-Tanz um 18 Uhr, gefolgt von einer Einführung in den Gruppentanz unter der Leitung der Gruppe Grand Loup. Konzert von Grand Loup, 150m2 überdachter Saal mit 80m2 Parkett zum Tanzen. Zahlung per Scheck oder in bar, alkoholfreie Getränke und kleine Sp

Italiano :

apertura del locale alle 16.00, introduzione al ballo in coppia alle 18.00 seguita da un’introduzione al ballo di gruppo guidato dal gruppo Grand Loup. Concerto dei Grand Loup, sala coperta di 150 m2 con 80 m2 di parquet per ballare. pagamento con assegno o in contanti, bar e snack analcolici. il lo

Espanol :

apertura a las 16.00 h, iniciación al baile en dúo a las 18.00 h, seguida de una iniciación al baile en grupo a cargo del grupo Grand Loup. Concierto de Grand Loup, sala cubierta de 150 m2 con parquet de 80 m2 para bailar. pago con cheque o en metálico, bar de refrescos sin alcohol y aperitivos. el

