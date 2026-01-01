BAL FOLK avec le groupe Troll’ rue Honorius Valentin Valaurie
BAL FOLK avec le groupe Troll' rue Honorius Valentin Valaurie dimanche 25 janvier 2026.
BAL FOLK avec le groupe Troll’
rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 18:30:00
2026-01-25
Trio de musique folk/trad à danser ou à écouter.
rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English :
Folk/trad music trio for dancing or listening.
