BAL FOLK avec le groupe Troll’ rue Honorius Valentin Valaurie

BAL FOLK avec le groupe Troll’

rue Honorius Valentin La Salle Valaurie Drôme

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 18:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Trio de musique folk/trad à danser ou à écouter.

rue Honorius Valentin La Salle Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English :

Folk/trad music trio for dancing or listening.

