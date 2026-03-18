Bal Folk avec l’Ornithobal

557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Une initiation danse précédera le bal à 15h à prix libre. Buvette et gouter sur place. Repli à la salle des fêtes du Fel en cas de pluie.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .

557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

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English :

A dance initiation will precede the ball at 3pm, free of charge. Refreshments and snacks on site. Fallback to the Fel village hall in case of rain.

L’événement Bal Folk avec l’Ornithobal Le Fel a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)