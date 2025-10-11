Bal Folk avec Trio Jeanlo Abainville

Bal Folk avec Trio Jeanlo Abainville samedi 11 octobre 2025.

Bal Folk avec Trio Jeanlo

Abainville Meuse

Tarif : 8 EUR

8

Tarif réduit

Date et horaire :

Samedi 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Frères de scène depuis un bon nombre d’année, les musiciens de TRIO JEANLO entretiennent un lien vivant avec la musique traditionnelle. Ils proposent des compositions personelles, des textes anciens sur des mélodies originales.

La contrebasse (Olivier HERRMANN), l’accordéon (Jean-Etienne FREBOURG) et la guitare (Loïc UBERA) s’échangent les mélodies avec les chants.

Et la danse est toujours là, bien présente en toile de fond dans une convivialité contagieuse.Tout public

8 .

Abainville 55130 Meuse Grand Est

English :

Stage brothers for many years, the musicians of TRIO JEANLO maintain a lively link with traditional music. They propose their own compositions, old texts and original melodies.

Double bass (Olivier HERRMANN), accordion (Jean-Etienne FREBOURG) and guitar (Loïc UBERA) exchange melodies with the songs.

And the dance is always there, in the background, in a contagious conviviality.

German :

Die Musiker des TRIO JEANLO sind seit vielen Jahren Bühnenbrüder und pflegen eine lebendige Verbindung zur traditionellen Musik. Sie bieten eigene Kompositionen, alte Texte und eigene Melodien an.

Der Kontrabass (Olivier HERRMANN), das Akkordeon (Jean-Etienne FREBOURG) und die Gitarre (Loïc UBERA) tauschen die Melodien mit den Gesängen aus.

Und der Tanz ist immer da, gut präsent im Hintergrund in einer ansteckenden Geselligkeit.

Italiano :

I musicisti del TRIO JEANLO si esibiscono insieme da diversi anni, mantenendo un legame vivo con la musica tradizionale. Propongono composizioni proprie, testi antichi e melodie originali.

Il contrabbasso (Olivier HERRMANN), la fisarmonica (Jean-Etienne FREBOURG) e la chitarra (Loïc UBERA) scambiano melodie con le canzoni.

E il ballo è sempre presente, sullo sfondo di una convivialità contagiosa.

Espanol :

Los músicos del TRIO JEANLO actúan juntos desde hace varios años, manteniendo un vivo vínculo con la música tradicional. Ofrecen composiciones propias, textos antiguos y melodías originales.

El contrabajo (Olivier HERRMANN), el acordeón (Jean-Etienne FREBOURG) y la guitarra (Loïc UBERA) intercambian melodías con las canciones.

Y el baile siempre está presente, en el marco de una contagiosa convivencia.

