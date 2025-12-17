Bal folk Baliou #1 Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Bal folk Baliou #1

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Et si on dansait ! Mais d’autres danses, sur d’autres musiques populaires, avec d’autres groupes.

Si on apprenait ainsi à partager autrement, à se rencontrer autrement.

Voilà le pourquoi de ce bal folk du Triskell, première édition. Deux groupes qui nous viennent d’ailleurs et qui apportent avec eux leurs traditions, leurs pas de danse, leurs instruments. Deux groupes qui nous feront danser jusque tard, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, avec bar et restauration sur place.

De la musique enracinée et résolument tournée vers la création, pour un public varié, intergénérationnel et curieux venez !

LA CUIVRAILLE

Créé en 2014, La Cuivraille est un groupe qui mêle avec singularité les sonorités des musiques traditionnelles françaises aux énergies et aux textures des musiques actuelles (groove, funk, reggae…). À travers un savant mélange de violon, voix, section de cuivres (trompette, trombone, saxophone), basse électrique et percussions, le groupe propose un son moderne, vivant et accessible. Le groupe puise dans les répertoires de danses des différentes régions de France pour composer un bal varié, dynamique et fédérateur, alternant danses collectives, danses à deux et danses en chaîne. Ce format, modulable et inclusif, séduit aussi bien les publics néophytes que les danseurs avertis.

GALLICA

Trois colosses du Morvan qui taillent leur musique à façon. Leur répertoire à danser et à écouter est issu essentiellement des collectages provenant des anciens musiciens des montagnes du Morvan.

Seb Lagrange accordéon chromatique Quentin Millet cornemuse Jean Pascal Pin vielle à roue

Organisé par le Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

L’événement Bal folk Baliou #1 Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Destination Pays Bigouden