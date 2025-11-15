Bal folk Maison des fêtes Blainville-sur-l’Eau
Bal folk Maison des fêtes Blainville-sur-l’Eau samedi 15 novembre 2025.
Bal folk
Maison des fêtes 2 rue de l’étang Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Bal Folk animé par le trio Jeanlo et Trad Accord
Tarif: 10€
Plus d’infos et inscription auprès de Sophie JEANNE responsable de l’atelier folk Folk à Flots de Blainville sur l’eau.Tout public
Maison des fêtes 2 rue de l’étang Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est folkaflots@gmail.com
English :
Folk ball with Jeanlo and Trad Accord trio
Price: 10?
Further information and registration with Sophie JEANNE, head of the Folk Folk à Flots workshop in Blainville sur l’eau.
German :
Folk-Ball mit dem Trio Jeanlo und Trad Accord
Preis: 10 ?
Weitere Informationen und Anmeldung bei Sophie JEANNE, der Leiterin des Folkworkshops Folk à Flots in Blainville sur l’eau.
Italiano :
Ballo folk guidato dal trio Jeanlo e Trad Accord
Prezzo: 10?
Per maggiori informazioni e per iscriversi, contattare Sophie JEANNE, responsabile del laboratorio Folk à Flots di Blainville sur l’eau.
Espanol :
Baile folclórico a cargo del trío Jeanlo y Trad Accord
Precio: 10?
Para más información e inscripciones, póngase en contacto con Sophie JEANNE, responsable del taller Folk à Flots de Blainville sur l’eau.
L’événement Bal folk Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2025-09-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS