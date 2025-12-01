Bal Folk Salle des fêtes Bréhand

Bal Folk Salle des fêtes Bréhand samedi 13 décembre 2025.

Bal Folk

Salle des fêtes 15 rue du Stade Bréhand Côtes-d'Armor

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rendez-vous pour la 4ème édition des soirées de k’danses folk avec au programme, un stage de danses l’après-midi (proposé par Bernard Coclet) suivi en soirée d’un bal folk animé par Tiennet Simonnin et le groupe belge Naragonia quartet.

Nous vous attendons nombreux.

Pour ouvrir le bal à 21h, nous aurons le plaisir d’accueillir Tiennet Simonnin. Tombé dans la marmite des musiques traditionnelles dès l’enfance et multi instrumentiste, il participe à plusieurs projets de musiques traditionnelles et évolue ainsi dans l’univers des bals folk. Pour l’occasion, Tiennet nous proposera son bal solo. Il est particulièrement sensible au style de l’accordéon diatonique, source d’inspiration pour son jeu d’accordéon chromatique.

En deuxième partie de bal, nous aurons le privilège de recevoir le groupe belge Naragonia dans sa version quartet. C’est une référence incontournable dans le monde de la musique folk européenne. Ce sera l’une de leurs 3 dates en France de cette seconde moitié d’année. Avec un son très personnel et reconnaissable, il propose une musique puissante, originale et entraînante. Ils nous feront découvrir des morceaux de leur prochain album qui sortira en novembre.

Nehalennia sera le quatrième album du Naragonia Quartet. Sur cet album, le quatuor part à la recherche de trésors musicaux discrets. Avec une sensibilité particulière pour les mélodies puissantes, le quatuor crée un son très personnel que d’autres décrivent souvent comme The sound of Naragonia . Une fois de plus, le quatuor reste fidèle à sa quête intransigeante de pure beauté et d’authenticité… une recette qui, depuis près de vingt ans, aboutit à une musique puissante ayant contribué à mettre la folk belge sur la carte bien au-delà de ses frontières.Certains morceaux des albums précédents sont même devenus des traditionnels dans le monde folk et sont aujourd’hui joués un peu partout.

Rappel: stage de danse “bourrées et mazurkas” de 13h30 à 17h00 Musique Tiennet Simonnin

Accompagné de Tiennet Simonnin à l’accordéon, Bernard Coclet, fondateur du Grand Bal de L’Europe de Gennetines et créateur de multiples chorégraphies de bourrées (dont certaines sont désormais devenues des standards des bals folks), partagera donc ses quarante années de pratique, de réflexion et d’expérience sur la bourrée. A partir d’exemples de bourrées à 2 ou 3 temps, à 2, 4, 6 danseurs et collectives, Bernard vous accompagnera pour quelques pas sur le long chemin qui mène à l’apprivoisement de la danse. L’après midi sera composée de 3 parties:

13h30 à 14h30 Bourrées 2 temps

14h45 à 15h45 Bourrées 3 temps

16h00 à 17h00 Mazurkas.

17h30 à 18h00 ou 17h45 à 18h15 (le temps de prendre un café) causerie échange Bourrées De la tradition à la création .

Salle des fêtes 15 rue du Stade Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 38 65 44

