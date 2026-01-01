Bal folk Salle des fêtes Bretoncelles
Bal folk Salle des fêtes Bretoncelles samedi 17 janvier 2026.
Bal folk
Salle des fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
1ère partie Faut pas mollir
2ème partie Élektruka
Pratique à la salle des fêtes, entrée à prix libre. Organisé par les Pousses Solidaires-Bretoncelles en transition. .
Salle des fêtes 1 Rue Roger Calbris Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 6 75 51 93 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal folk
L’événement Bal folk Bretoncelles a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CdC Coeur du Perche