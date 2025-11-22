Bal Folk Châlette-sur-Loing
Bal Folk Châlette-sur-Loing samedi 22 novembre 2025.
Bal Folk
Impasse Marceau Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Bal Folk
Avec les musiciens de la Godille .
Impasse Marceau Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 23 54
English :
Folk Ball
German :
Bal Folk
Italiano :
Ballo folkloristico
Espanol :
Baile popular
L’événement Bal Folk Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-10-20 par OT MONTARGIS