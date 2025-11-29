Bal folk Chandon
Bal folk Chandon samedi 29 novembre 2025.
Bal folk
Salle des fêtes Chandon Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Bal folk avec les musiciens de l’association Graines de Vie en 1ère partie et le groupe Duo Cailini en 2ème partie
Précédé d’un stage de danse à 17h30 et repas partagé à 19h
Salle des fêtes Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco
English :
Folk ball with musicians from the Graines de Vie association in the 1st part and the Duo Cailini group in the 2nd part
Preceded by a dance workshop at 5:30 p.m. and shared meal at 7 p.m
German :
Bal Folk mit den Musikern des Vereins Graines de Vie im 1. Teil und der Gruppe Duo Cailini im 2
Vorangegangen ist ein Tanzkurs um 17:30 Uhr und gemeinsames Essen um 19:00 Uhr
Italiano :
Ballo popolare con i musicisti dell’associazione Graines de Vie nella prima parte e il gruppo Duo Cailini nella seconda
Preceduto da un laboratorio di danza alle 17.30 e da un pasto condiviso alle 19.00
Espanol :
Baile folclórico con músicos de la asociación Graines de Vie en la 1ª parte y el grupo Duo Cailini en la 2ª parte
Precedido de un taller de baile a las 17.30 h y de una comida compartida a las 19 h
L’événement Bal folk Chandon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont