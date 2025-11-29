Bal folk Chandon

Bal folk Chandon samedi 29 novembre 2025.

Bal folk

Salle des fêtes Chandon Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00

2025-11-29

Bal folk avec les musiciens de l’association Graines de Vie en 1ère partie et le groupe Duo Cailini en 2ème partie

Précédé d’un stage de danse à 17h30 et repas partagé à 19h

Salle des fêtes Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco

English :

Folk ball with musicians from the Graines de Vie association in the 1st part and the Duo Cailini group in the 2nd part

Preceded by a dance workshop at 5:30 p.m. and shared meal at 7 p.m

German :

Bal Folk mit den Musikern des Vereins Graines de Vie im 1. Teil und der Gruppe Duo Cailini im 2

Vorangegangen ist ein Tanzkurs um 17:30 Uhr und gemeinsames Essen um 19:00 Uhr

Italiano :

Ballo popolare con i musicisti dell’associazione Graines de Vie nella prima parte e il gruppo Duo Cailini nella seconda

Preceduto da un laboratorio di danza alle 17.30 e da un pasto condiviso alle 19.00

Espanol :

Baile folclórico con músicos de la asociación Graines de Vie en la 1ª parte y el grupo Duo Cailini en la 2ª parte

Precedido de un taller de baile a las 17.30 h y de una comida compartida a las 19 h

L’événement Bal folk Chandon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont