Bal Folk Espace François Perraud Chaponost

Bal Folk Espace François Perraud Chaponost samedi 18 octobre 2025.

Bal Folk

Espace François Perraud 69630 Chaponost Rhône

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Trio Loubelya No&me et Chap’trad

Buvette et petite restauration sur place.

Espace François Perraud 69630 Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 45 25 38 contact@mjcchaponost.fr

English :

Trio Loubelya No&me and Chap’trad

Refreshments and snacks on site.

German :

Trio Loubelya No&me und Chap’trad

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Trio Loubelya No&me e Chap’trad

Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Trío Loubelya No&me y Chap’trad

Refrescos y aperitivos in situ.

