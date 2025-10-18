Bal folk Châtillon-sur-Indre

3 Impasse Bernard Louvet Châtillon-sur-Indre Indre

Début : 2025-10-18 20:30:00

L’association Europe en Berry Touraine organise le 18 octobre prochain un bal folk.

Ce bal folk est organisé dans le cadre d’un échange européen avec des jeunes venus d’Espagne, d’Irlande, du Portugal et de Slovénie, en plus des jeunes français. Les groupes Folk Amuzette et La Pibole se succéderont pour faire danser les participants, qui seront guidés par Fred Delrieux de l’association Folk and Furious.

Ces jeunes feront leur premiers pas sur la piste. Venez les encourager dans la joie et l’amitié. Profitez-en pour engager la conversation, que ce soit en anglais ou dans la langue de votre choix ! 0 .

3 Impasse Bernard Louvet Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 98 36 37 europe.berry.touraine@gmail.com

English :

The Europe en Berry Touraine association is organizing a folk ball on October 18.

German :

Der Verein Europe en Berry Touraine organisiert am 18. Oktober einen Bal Folk.

Italiano :

L’associazione Europe en Berry Touraine organizza un ballo popolare il 18 ottobre.

Espanol :

La asociación Europe en Berry Touraine organiza un baile folclórico el 18 de octubre.

