Bal Folk Contes et Rencontres ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Bal Folk Contes et Rencontres
ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Début : 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Pour inaugurer le beau festival de Contes et Rencontres, venez réchauffer vos cœurs à cette soirée conviviale en initiation des danses folk et le bal trad de Kloog. Entrez dans la danse, nous vous attendons sur le parquet.
ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84
English :
To inaugurate the beautiful festival of Contes et Rencontres, come and warm your hearts at this convivial evening of folk dance initiation and the Kloog trad ball. We look forward to seeing you on the dance floor.
German :
Um das schöne Festival von Contes et Rencontres zu eröffnen, wärmen Sie Ihre Herzen an diesem geselligen Abend mit der Einführung von Folktänzen und dem Bal Trad von Kloog. Tanzen Sie mit uns, wir erwarten Sie auf dem Parkett.
Italiano :
Per dare il via al meraviglioso festival di Contes et Rencontres, venite a scaldare i vostri cuori con questa serata conviviale di iniziazione alle danze popolari e alla danza Kloog trad. Vi aspettiamo sulla pista da ballo.
Espanol :
Para dar el pistoletazo de salida al maravilloso festival de Contes et Rencontres, venid a calentar vuestros corazones con esta agradable velada de iniciación a las danzas folclóricas y a la danza tradicional Kloog. Le esperamos en la pista de baile.
