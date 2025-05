Bal Folk – Pierre Vieille Cornillac, 31 mai 2025 19:30, Cornillac.

Drôme

Bal Folk Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille Cornillac Drôme

Début : 2025-05-31 19:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Bal Folk par les Mott’zikales.

Restauration à partir de 19h30

Sur demande, possibilité de camping à la ferme.

Pierre Vieille Ferme de Pierre Vieille

Cornillac 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 41 94 contact.pierrevieille@gmail.com

English :

Folk ball by Les Mott’zikales.

Catering from 7.30pm

Camping on the farm available on request.

German :

Folk-Ball von den Mott’zikales.

Verpflegung ab 19.30 Uhr

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, auf dem Bauernhof zu campen.

Italiano :

Danza popolare dei Mott’zikales.

Ristorazione dalle 19.30

Campeggio in fattoria disponibile su richiesta.

Espanol :

Baile folclórico a cargo de los Mott’zikales.

Catering a partir de las 19.30 h

Posibilidad de acampar en la granja previa petición.

L’événement Bal Folk Cornillac a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale