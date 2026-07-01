Informations pratiques

Cornillac

Bal Folk

Ferme de Pierre Vieille Cornillac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

A 20h les Mott’zikales

A 22h Folle Pagaille (musique et chant)

Restauration et buvette à partir de 19h30

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Ferme de Pierre Vieille Cornillac 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 36 55 69 info@mottzikales.org

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English :

At 8:00 p.m.: Les Mott’zikales

At 10:00 p.m.: Folle Pagaille (music and singing)

Food and drinks available starting at 7:30 p.m.

L’événement Bal Folk Cornillac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale