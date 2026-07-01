Bal Folk Cornillac
samedi 18 juillet 2026 · Cornillac
Informations pratiques
Cornillac
Bal Folk
Ferme de Pierre Vieille Cornillac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
A 20h les Mott’zikales
A 22h Folle Pagaille (musique et chant)
Restauration et buvette à partir de 19h30
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Ferme de Pierre Vieille Cornillac 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 36 55 69 info@mottzikales.org
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English :
At 8:00 p.m.: Les Mott’zikales
At 10:00 p.m.: Folle Pagaille (music and singing)
Food and drinks available starting at 7:30 p.m.
L’événement Bal Folk Cornillac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale