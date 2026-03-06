Bal Folk – Danses collectives Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 14:00 – 14:30

Gratuit : non 10€ Adulte, Senior

Bal folk ambiancé par les groupes Harry Pouné et Accord’Yon. Au programme : danse en couple, en cercle, en quadret avec changement de partenaires et petite initiation. Goûter offert.Organisé par : L’ABSA

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

02 40 43 44 39



