BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche Grange du château Lusigny-sur-Ouche

Informations pratiques

Lusigny-sur-Ouche

BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche

Grange du château 6 allée du château Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE – Le grand bal pour célébrer la fin de l’été et le patrimoine immatériel ! avec deux groupes de musiciens. Tout le monde est bienvenu : curieux, débutants, initiés, experts. .

Grange du château 6 allée du château Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté larrierepays@chateaudelusigny.fr

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English : BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche

L’événement BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)