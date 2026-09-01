BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche Grange du château Lusigny-sur-Ouche
samedi 19 septembre 2026 · Grange du château · Lusigny-sur-Ouche
Informations pratiques
Lusigny-sur-Ouche
BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche
Grange du château 6 allée du château Lusigny-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE – Le grand bal pour célébrer la fin de l’été et le patrimoine immatériel ! avec deux groupes de musiciens. Tout le monde est bienvenu : curieux, débutants, initiés, experts. .
Grange du château 6 allée du château Lusigny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté larrierepays@chateaudelusigny.fr
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English : BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche
L’événement BAL FOLK ! Dansons ensemble !- Lusigny sur Ouche Lusigny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-09-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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