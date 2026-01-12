Bal folk de l’association AMIGO Salle Saint Vernier Ornans

Bal folk de l’association AMIGO

Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

2026-02-01

Venez partager un moment convivial grâce au duo DONA qui vous propose un incroyable bal folk !

Gâteaux et boissons sur place

Le dimanche 1er février, de 16h à 19h

Salle Saint-Vernier

Participation libre au profit de l’association AMIGO .

Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

