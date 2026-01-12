Bal folk de l’association AMIGO Salle Saint Vernier Ornans

Bal folk de l’association AMIGO

Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : – –

Venez partager un moment convivial grâce au duo DONA qui vous propose un incroyable bal folk !
Gâteaux et boissons sur place

Le dimanche 1er février, de 16h à 19h
Salle Saint-Vernier
Participation libre au profit de l'association AMIGO   .

Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   francoisetouzot@hotmail.fr

