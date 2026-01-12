Bal folk de l’association AMIGO Salle Saint Vernier Ornans
Bal folk de l’association AMIGO Salle Saint Vernier Ornans dimanche 1 février 2026.
Bal folk de l’association AMIGO
Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 19:00:00
2026-02-01
Venez partager un moment convivial grâce au duo DONA qui vous propose un incroyable bal folk !
Gâteaux et boissons sur place
Le dimanche 1er février, de 16h à 19h
Salle Saint-Vernier
Participation libre au profit de l’association AMIGO .
Salle Saint Vernier 5 rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté francoisetouzot@hotmail.fr
