Bal Folk de Printemps Salle des fêtes Sainte-Gemmes-le-Robert

Bal Folk de Printemps

Salle des fêtes 12 Avenue des Sports Sainte-Gemmes-le-Robert Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-29 01:00:00

2026-03-28

Le Printemps va pointer le bout de son nez. Et pour fêter ça, l’association Po’aim organise son bal folk annuel habituel.

Envie de danser, ou simplement profiter d’une soirée conviviale au son des musiques traditionnelles et néo-trad ? Rejoins-nous pour ce bal Folk où tout le monde est bienvenu, que tu sois danseur·euse confirmé·e ou débutant·e ! .

English :

Spring is just around the corner. And to celebrate, the Po?aim association is holding its usual annual folk ball.

