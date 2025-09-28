Bal Folk – Diluvienne & trio Lounis QUAI DES CHAPS Nantes

Bal Folk – Diluvienne & trio Lounis QUAI DES CHAPS Nantes dimanche 28 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 00:00 – 02:00

Gratuit : non Payant Tarif réduit : 10 eurosTarif normal : 12 eurosTarif soutien : 15 euros Tout public

Rendez-vous pour ce bal folk à Quai des Chaps (sur parquet, sous chapiteau ????). Au programme :????19h : ouverture des portes.????19h30 : Initiation aux danses de bal????21h : bal avec 2 groupes Baligorn et Diluvienne????00h30 – 2h : bœuf (consigne dispo sur place) Bar et restauration (Food Truck Abuelita) sur place.LES GROUPES :BaligornJeune trio, on n’a pas de vidéos ni de sons à vous présenter (elles arrivent bientôt), mais promis, c’est trop bien, faites nous confiance ! DiluvienneUn trio vocal polyphonique explorant, détricotant et retricotant des chants occitans, à danser comme à écouter.

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/a-deux-bals/evenements/bal-folk-27-septembre-2025?fbclid=IwY2xjawM03VVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFRZ3ZPZ3BGejhsQlhYWFp6AR7kPvlBo8mP_BdE7Z93sfo7Q47GK5SMwOvrdQ-0R312e56yf6Gm3-psyMg6YA_aem_WASokS5Kxj4PNHGMr1Lu9Q