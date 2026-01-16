Bal folk Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou
Bal folk Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou samedi 18 avril 2026.
Bal folk
Saint-Georges-sur-Layon Rue des commerçants Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Laissez vous emporter par la musique et la danse !
L’association La Flamme organise une nouvelle édition du bal folk animé par les groupes Bulles d’Airs et Clam . Mais avant, profitez d’un stage d’initiation aux danses folks de 15h à 17h.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h30. .
Saint-Georges-sur-Layon Rue des commerçants Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@assolaflamme.com
English :
Let yourself be carried away by the music and dance!
