Bal folk Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou

Bal folk

Saint-Georges-sur-Layon Rue des commerçants Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Laissez vous emporter par la musique et la danse !

L’association La Flamme organise une nouvelle édition du bal folk animé par les groupes Bulles d’Airs et Clam . Mais avant, profitez d’un stage d’initiation aux danses folks de 15h à 17h.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h30. .

contact@assolaflamme.com

English :

Let yourself be carried away by the music and dance!

