Bal folk du bistrot Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Bal folk du bistrot

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Un moment pour danser et écouter de la musique. Bal Folk avec Les p’tits poux précédé d’une initiation à la danse. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

English : Bal folk du bistrot

