Bal folk du Festiv’Danse avec la Réveilleuse et Tralala Lovers Villeneuve-d’Ascq

Bal folk du Festiv’Danse avec la Réveilleuse et Tralala Lovers

51 chemin des crieurs Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 23:59:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Festiv’Danse de l’association Eul’Cageot Folk revient en salle le 29 Novembre 2025 à l’Espace Concorde, Villeneuve d’Ascq. Nous avons le grand plaisir d’accueillir La Réveilleuse, duo chant/guitare avec Camille Lachenal et Simon McDonnell, ainsi que Tralala Lovers, duo composé de Vincent Gaffet et Diego Meymarian, chanteurs et multi-instrumentistes.

Le bal est précédé dans l’après-midi d’un stage de Congo de Captieux animé par Camille Lachenal de 14h30 à 16h30 à l’Espace Concorde.

Petite restauration sur place.

️Lien Hello Asso pour la Billetterie en ligne [https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers](https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers)

FaceBook [https://fb.me/e/9SQFo2WTI](https://fb.me/e/9SQFo2WTI)

Plus d’info sur les artistes

[https://lareveilleuse.com/pro/](https://lareveilleuse.com/pro/)

La Réveilleuse est un duo chant/guitare énergique et lumineux, un bal ou un concert rempli d’histoires de vies, de femmes et d’arbres centenaires. Camille Lachenal à la plume et Simon McDonnell aux arrangements folk vous invitent à découvrir un répertoire de chansons originales inspiré de la musique traditionnelle à danser.

Entrez dans le cercle des femmes, rencontrez la Réveilleuse au détour d’une valse, dansez une mazurka sous un châtaignier et venez vous perdre dans les bois avec un avant-deux !

[https://lesentetes.com/tralala-lovers/](https://lesentetes.com/tralala-lovers/)

Les Tralala Lovers insufflent une énergie détonante dans la grande galerie des musiques trad à danser. Vincent Gaffet et Diego Meymarian, chanteurs et multi-instrumentistes, proposent un bal euphorisant qui mêle sans retenue des créations originales et une réinterprétation inventive du répertoire populaire.

Les deux musiciens, par ailleurs membres du groupe TRAM des Balkans, passent joyeusement de l’accordéon au tambourin, du violon au banjo pour livrer de petites épopées ciselées, sautillantes et romanesques qui ne s’inscrivent ni dans le passé, ni dans une mode particulière d’un retour au trad. Un univers pop et acoustique, des paroles malicieuses sur des airs que l’on reprend bien vite.

De scottish en polka, de valse en branle de Noirmoutier, le bal Tralala est un voyage folk qui mène aux 4 coins de l’Europe.

Le duo partage son appétit pour les harmonies vocales, les trouvailles sonores, la poésie rythmée et dansante de la langue française. Un registre de mots chantants enrichi de sonorités plus exotiques l’italien, le créole ou le rom.

Danseurs confirmés ou débutants pathétiques, inutile de résister à l’appel du dancefloor, leur contagieuse allégresse est comme le chant des sirènes.

Un bal qui se danse autant qu’il s’écoute et se regarde !

51 chemin des crieurs Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 7 66 09 37 15 aurorefolk@gmail.com

English :

Eul’Cageot Folk’s Festiv’Danse returns to the Espace Concorde, Villeneuve d’Ascq, on November 29, 2025. We’re delighted to welcome La Réveilleuse, a song/guitar duo with Camille Lachenal and Simon McDonnell, and Tralala Lovers, a duo made up of Vincent Gaffet and Diego Meymarian, singers and multi-instrumentalists.

the ball is preceded in the afternoon by a Congo de Captieux workshop led by Camille Lachenal from 2:30 to 4:30 pm at Espace Concorde.

light refreshments on site.

hello Asso link for online ticketing [https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers](https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers)

FaceBook [https://fb.me/e/9SQFo2WTI](https://fb.me/e/9SQFo2WTI)

more info on the artists:

[https://lareveilleuse.com/pro/](https://lareveilleuse.com/pro/)

La Réveilleuse is an energetic, luminous vocal/guitar duo, a ball or concert filled with stories of lives, women and ancient trees. Composer Camille Lachenal and folk arranger Simon McDonnell invite you to discover a repertoire of original songs inspired by traditional dance music.

Enter the circle of women, meet the Réveilleuse at the bend of a waltz, dance a mazurka under a chestnut tree and get lost in the woods with an avant-deux!

[https://lesentetes.com/tralala-lovers/](https://lesentetes.com/tralala-lovers/)

Les Tralala Lovers breathe explosive energy into the great gallery of traditional dance music. Singers and multi-instrumentalists Vincent Gaffet and Diego Meymarian offer a euphoric ball that mixes original creations with an inventive reinterpretation of the popular repertoire.

The two musicians, who are also members of the Balkan group TRAM, joyfully switch from accordion to tambourine, from violin to banjo, to deliver chiselled, bouncy, romantic little epics that are neither part of the past, nor a particular fashion for a return to traditional music. A pop-acoustic universe, mischievous lyrics to tunes that are quickly taken up.

From scottish to polka, from waltz to branle de Noirmoutier, bal Tralala is a folk journey that takes in the 4 corners of Europe.

The duo share their appetite for vocal harmonies, sound discoveries and the rhythmic, danceable poetry of the French language. A range of lilting words enriched by more exotic sounds: Italian, Creole and Romany.

Whether you’re an experienced dancer or a pathetic beginner, there’s no need to resist the call of the dancefloor: their infectious joy is like the song of the sirens.

A ball that’s as much to dance to as it is to watch and listen to!

German :

Das Festiv’Danse des Vereins Eul’Cageot Folk kehrt am 29. November 2025 in den Saal des Espace Concorde, Villeneuve d’Ascq, zurück. Wir freuen uns sehr, La Réveilleuse, ein Gesangs-/Gitarrenduo mit Camille Lachenal und Simon McDonnell, sowie Tralala Lovers, ein Duo bestehend aus den Sängern und Multiinstrumentalisten Vincent Gaffet und Diego Meymarian, begrüßen zu dürfen.

… Dem Ball geht am Nachmittag ein Workshop von Congo de Captieux voraus, der von Camille Lachenal von 14:30 bis 16:30 Uhr im Espace Concorde geleitet wird.

kleine Speisen und Getränke werden vor Ort angeboten.

??Hello Asso-Link für Online-Ticketing [https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers](https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers)

FaceBook [https://fb.me/e/9SQFo2WTI](https://fb.me/e/9SQFo2WTI)

??mehr Infos zu den Künstlern

[https://lareveilleuse.com/pro/](https://lareveilleuse.com/pro/)

La Réveilleuse ist ein energiegeladenes und leuchtendes Gesangs-/Gitarrenduo, ein Ball oder ein Konzert voller Lebensgeschichten, Frauen und hundertjähriger Bäume. Camille Lachenal mit der Feder und Simon McDonnell mit den Folk-Arrangements laden Sie ein, ein Repertoire an originellen Liedern zu entdecken, das von traditioneller Tanzmusik inspiriert ist.

Treten Sie in den Kreis der Frauen ein, treffen Sie die Erweckerin auf einem Walzer, tanzen Sie eine Mazurka unter einem Kastanienbaum und verlieren Sie sich im Wald mit einem avant-deux!

[https://lesentetes.com/tralala-lovers/](https://lesentetes.com/tralala-lovers/)

Die Tralala Lovers bringen eine explosive Energie in die große Galerie der tanzbaren Trad-Musik. Vincent Gaffet und Diego Meymarian, Sänger und Multi-Instrumentalisten, bieten einen euphorischen Ball, der hemmungslos Originalkreationen und eine erfinderische Neuinterpretation des Volksrepertoires miteinander verbindet.

Die beiden Musiker, die auch Mitglieder der Gruppe TRAM aus dem Balkan sind, wechseln fröhlich zwischen Akkordeon, Tamburin, Geige und Banjo, um kleine, ziselierte, hüpfende und romantische Epen zu liefern, die weder in der Vergangenheit noch in einer bestimmten Mode einer Rückkehr zum Traditionellen verhaftet sind. Ein akustisches Pop-Universum, schelmische Texte zu Melodien, die man schnell mitsingen kann.

Von Scottish bis Polka, von Walzer bis Branle de Noirmoutier, der Bal Tralala ist eine Folk-Reise, die in alle Ecken Europas führt.

Das Duo teilt seinen Appetit auf Vokalharmonien, Klangfindungen und die rhythmische und tänzerische Poesie der französischen Sprache. Ein Register singender Wörter, das durch exotischere Klänge bereichert wird: Italienisch, Kreolisch oder Roma.

Ob erfahrene Tänzer oder erbärmliche Anfänger, dem Ruf des Dancefloors brauchen Sie nicht zu widerstehen, denn ihre ansteckende Fröhlichkeit ist wie der Gesang der Sirenen.

Ein Ball, der nicht nur getanzt, sondern auch gehört und gesehen wird!

Italiano :

Il Festiv’Danse dell’associazione Eul’Cageot Folk torna all’Espace Concorde di Villeneuve d’Ascq il 29 novembre 2025. Siamo lieti di accogliere La Réveilleuse, un duo di canto e chitarra composto da Camille Lachenal e Simon McDonnell, e Tralala Lovers, un duo composto da Vincent Gaffet e Diego Meymarian, cantanti e polistrumentisti.

il ballo è preceduto nel pomeriggio da un workshop sul Congo de Captieux condotto da Camille Lachenal dalle 14.30 alle 16.30 all’Espace Concorde.

un leggero rinfresco è disponibile sul posto.

ciao Asso link per la biglietteria online [https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers](https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers)

FaceBook [https://fb.me/e/9SQFo2WTI](https://fb.me/e/9SQFo2WTI)

maggiori informazioni sugli artisti:

[https://lareveilleuse.com/pro/](https://lareveilleuse.com/pro/)

La Réveilleuse è un duo voce-chitarra energico e luminoso, un ballo o un concerto pieno di storie di vite, donne e alberi secolari. Camille Lachenal, scrittura, e Simon McDonnell, arrangiamenti folk, vi invitano a scoprire un repertorio di canzoni originali ispirate alla musica da ballo tradizionale.

Entrate nel cerchio delle donne, incontrate la Réveilleuse alla curva di un valzer, ballate una mazurka sotto un castagno e perdetevi nel bosco con un avant-deux!

[https://lesentetes.com/tralala-lovers/](https://lesentetes.com/tralala-lovers/)

I Tralala Lovers danno una sferzata di energia alla vasta galleria di musica da ballo tradizionale. Vincent Gaffet e Diego Meymarian, cantanti e polistrumentisti, propongono un ballo euforico che mescola creazioni originali con una reinterpretazione inventiva del repertorio popolare.

I due musicisti, che sono anche membri del gruppo balcanico TRAM, passano con gioia dalla fisarmonica al tamburello, dal violino al banjo per offrire piccole epopee cesellate, saltellanti e romantiche che non appartengono al passato, né sono una particolare moda di ritorno alla musica tradizionale. Un universo pop e acustico, con testi maliziosi e melodie che non tardano a prendere piede.

Dallo scottish alla polka, dal valzer alla branle de Noirmoutier, il bal Tralala è un viaggio folk che tocca i 4 angoli d’Europa.

Il duo condivide il proprio appetito per le armonie vocali, i nuovi suoni e la poesia ritmica e ballabile della lingua francese. Un ventaglio di parole cadenzate arricchite da suoni più esotici: italiano, creolo e rom.

Ballerini esperti o patetici principianti, è inutile resistere al richiamo della pista da ballo, la loro gioia contagiosa è come il canto delle sirene.

Un ballo che è tanto da ballare quanto da guardare e ascoltare!

Espanol :

El Festiv’Danse de la asociación Eul’Cageot Folk vuelve al Espace Concorde de Villeneuve d’Ascq el 29 de noviembre de 2025. Nos complace recibir a La Réveilleuse, dúo de canto y guitarra formado por Camille Lachenal y Simon McDonnell, y a Tralala Lovers, dúo compuesto por Vincent Gaffet y Diego Meymarian, cantantes y multi-instrumentistas.

por la tarde, antes del baile, Camille Lachenal impartirá un taller sobre el Congo de Captieux de 14.30 a 16.30 h en el Espace Concorde.

se servirán refrescos en el lugar.

enlace Hello Asso para la venta de entradas en línea [https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers](https://www.helloasso.com/associations/eul-cageot-folk/evenements/billeterie-pour-le-festiv-danse-2025-avec-la-reveilleuse-et-tralala-lovers)

FaceBook [https://fb.me/e/9SQFo2WTI](https://fb.me/e/9SQFo2WTI)

más información sobre los artistas:

[https://lareveilleuse.com/pro/](https://lareveilleuse.com/pro/)

La Réveilleuse es un dúo vocal/guitarra enérgico y luminoso, un baile o concierto lleno de historias de vidas, mujeres y árboles centenarios. Camille Lachenal, composición, y Simon McDonnell, arreglos folclóricos, te invitan a descubrir un repertorio de canciones originales inspiradas en la música de baile tradicional.

Entre en el círculo de las mujeres, conozca a la Réveilleuse en el recodo de un vals, baile una mazurca bajo un castaño y ¡piérdase en el bosque con un avant-deux!

[https://lesentetes.com/tralala-lovers/](https://lesentetes.com/tralala-lovers/)

Los Tralala Lovers inyectan un estallido de energía en la vasta galería de la música de baile tradicional. Vincent Gaffet y Diego Meymarian, cantantes y multiinstrumentistas, ofrecen un eufórico baile que mezcla creaciones originales con una inventiva reinterpretación del repertorio popular.

Los dos músicos, que también son miembros del grupo balcánico TRAM, pasan alegremente del acordeón a la pandereta, del violín al banjo para ofrecer pequeñas epopeyas cinceladas, saltarinas y románticas que no forman parte del pasado ni de una moda particular de vuelta a la música tradicional. Un universo pop y acústico, con letras traviesas para melodías que no tardan en calar.

Del scottish a la polca, del vals a la branle de Noirmoutier, el bal Tralala es un viaje folk que recorre los 4 rincones de Europa.

El dúo comparte su apetito por las armonías vocales, los nuevos sonidos y la poesía rítmica y bailable de la lengua francesa. Un abanico de cadenciosas palabras enriquecidas por sonidos más exóticos: italianos, criollos y romaníes.

Bailarines experimentados o patéticos principiantes, es inútil resistirse a la llamada de la pista, su alegría contagiosa es como el canto de las sirenas.

¡Un baile que es tanto para bailar como para ver y escuchar!

L’événement Bal folk du Festiv’Danse avec la Réveilleuse et Tralala Lovers Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-11-07 par Hauts-de-France Tourisme