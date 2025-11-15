Bal Folk du Foyer Rural Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Bal Folk du Foyer Rural Salles des Fêtes d’Arvert Arvert samedi 15 novembre 2025.
Bal Folk du Foyer Rural
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Le Foyer Rural d’Arvert vous invite au Bal Folk !
Préparez-vous à un moment festif et convivial à Arvert !
English :
The Foyer Rural d’Arvert invites you to the Bal Folk!
Get ready for a festive and convivial time in Arvert!
German :
Das Foyer Rural von Arvert lädt Sie zum Bal Folk ein!
Bereiten Sie sich auf einen festlichen und geselligen Moment in Arvert vor!
Italiano :
Il Foyer Rural d’Arvert vi invita al Bal Folk!
Preparatevi a vivere un momento di festa e convivialità ad Arvert!
Espanol :
¡El Foyer Rural d’Arvert le invita al Bal Folk!
¡Prepárese para un momento festivo y de convivencia en Arvert!
L’événement Bal Folk du Foyer Rural Arvert a été mis à jour le 2025-09-12 par Royan Atlantique