Bal Folk du Printemps salle des fêtes Domblans Domblans

Bal Folk du Printemps salle des fêtes Domblans Domblans samedi 21 mars 2026.

Bal Folk du Printemps

salle des fêtes Domblans Chemin de la Salle des Fêtes Domblans Jura

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 23:59:00

Date(s) :
2026-03-21

  .

salle des fêtes Domblans Chemin de la Salle des Fêtes Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Folk du Printemps

L’événement Bal Folk du Printemps Domblans a été mis à jour le 2026-02-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)