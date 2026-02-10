Bal Folk du Printemps Salle des fêtes Domblans

Bal Folk du Printemps

Salle des fêtes 111 Chemin des Prés Mourain Domblans Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bal de printemps avec PATXI ETA KONPANIA et LES DEBUSQUES.

PATXI ETA KONPANIA

Depuis plus de 25 ans, Patxi Perez regroupe les danseurs autour du Dantza Piko , leur offrant des danses issues de traditions populaires d’ici et d’ailleurs.

C’est avec sa formation Patxi eta Konpania qu’il fait danser les places des villages du Pays Basque, mais aussi en Europe.

L’échange avec le public est pour eux essentiel il se fait sur la piste du bal, où Patxi guide et fait danser pas après pas. Fandango et sauts basques côtoient alors mazurkas, bourrées et autres scottishs.

LES DEBUSQUES.

Un croisement de 5 bulles musicales qui se retrouvent à tournoyer au cœur des airs traditionnels riches.

Du bonheur d’être portés dans ces rythmes, ces pulsations, ces univers variés.

De la puissance de jouer à plusieurs, de se laisser emporter dans la musique et les chants.

L’envie de partager avec les danseurs ces moments uniques.

STAGE DANSES BASQUES avec Patxi Perez

Le mutxiko (saut basque) est une danse traditionnelle au Pays Basque. Le Mutxiko se danse en cercle. C’est un enchaînement de pas et de changements de sens de rotation rythmée par la musique.

STAGE ACCORDEON diatonique avec Fred SONNERY

Le mot de Fred

En nous servant d’un morceau simple, nous aborderons différents éléments comme le phrasé, le travail du jeu main gauche, les ornementations, les accords main droite et leurs rythmiques. Nous aborderons aussi du travail de variation voire d’improvisation . .

Salle des fêtes 111 Chemin des Prés Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté alonsenfolk@gmail.com

