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AGENDA · Écurat

Bal Folk Salle des fêtes Écurat

dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Écurat

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 Rue du Bas Bourg
Ville
17810 Écurat
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Écurat

Bal Folk

Salle des fêtes 1 Rue du Bas Bourg Écurat Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’association Feu Nouvia organise le P’tit bal d’Écurat.
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Salle des fêtes 1 Rue du Bas Bourg Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 22 70 88  feu-nouvia17@gmail.com

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English :

The Feu Nouvia association is organizing the P’tit bal d’Écurat.

L’événement Bal Folk Écurat a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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