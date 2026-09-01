AGENDA · Écurat
Bal Folk Salle des fêtes Écurat
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Écurat
Informations pratiques
Écurat
Bal Folk
Salle des fêtes 1 Rue du Bas Bourg Écurat Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Feu Nouvia organise le P’tit bal d’Écurat.
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Salle des fêtes 1 Rue du Bas Bourg Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 22 70 88 feu-nouvia17@gmail.com
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English :
The Feu Nouvia association is organizing the P’tit bal d’Écurat.
L’événement Bal Folk Écurat a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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