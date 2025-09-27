Bal Folk et stages de danses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône

Bal Folk et stages de danses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône samedi 27 septembre 2025.

Bal Folk et stages de danses

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 01:00:00

2025-09-27

Stages de danses « Trad » avec Perrine PRIVAS puis bal Folk et soupe au pistou, sur place ou à emporter.

Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 52 15 11 millesime.58@laposte.net

English :

Trad dance workshops with Perrine PRIVAS, followed by a Folk Ball and Pistou soup, on site or to take away.

German :

Workshops für « Trad »-Tänze mit Perrine PRIVAS, anschließend Folk-Ball und Pistou-Suppe, vor Ort oder zum Mitnehmen.

Italiano :

Laboratori di danza tradizionale con Perrine PRIVAS seguiti da un ballo popolare e da una zuppa di pistou, sul posto o da asporto.

Espanol :

Talleres de danza tradicional con Perrine PRIVAS, seguidos de un baile folclórico y sopa Pistou, en el local o para llevar.

