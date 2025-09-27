Bal Folk et stages de danses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône
Bal Folk et stages de danses Domaine des Clévos Étoile-sur-Rhône samedi 27 septembre 2025.
Bal Folk et stages de danses
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 01:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Stages de danses « Trad » avec Perrine PRIVAS puis bal Folk et soupe au pistou, sur place ou à emporter.
Domaine des Clévos 390 route de Marmans Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 52 15 11 millesime.58@laposte.net
English :
Trad dance workshops with Perrine PRIVAS, followed by a Folk Ball and Pistou soup, on site or to take away.
German :
Workshops für « Trad »-Tänze mit Perrine PRIVAS, anschließend Folk-Ball und Pistou-Suppe, vor Ort oder zum Mitnehmen.
Italiano :
Laboratori di danza tradizionale con Perrine PRIVAS seguiti da un ballo popolare e da una zuppa di pistou, sul posto o da asporto.
Espanol :
Talleres de danza tradicional con Perrine PRIVAS, seguidos de un baile folclórico y sopa Pistou, en el local o para llevar.
