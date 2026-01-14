Bal folk Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte

Bal folk

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

Bal folk animé par les musiciens de Dactrad et les Virounoux d’Au Bief

Salle Jean Jaurès 32 Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr

English :

Folk ball with musicians from Dactrad and Virounoux d’Au Bief

