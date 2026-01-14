Bal folk Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte
Bal folk Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte dimanche 8 février 2026.
Bal folk
Salle Jean Jaurès 32 Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-08
Bal folk animé par les musiciens de Dactrad et les Virounoux d’Au Bief
Salle Jean Jaurès 32 Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr
English :
Folk ball with musicians from Dactrad and Virounoux d’Au Bief
