Bal folk Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach

Bal folk

Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 8 rue de Champagne Freyming-Merlebach Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Les Quetschekaschde vous invitent à danser sur leur répertoire folk traditionnel danses de Bretagne, du Centre de la France, du Sud-Ouest et de Lorraine.

Cercle Circassien, Scottish, valse, andro, branle etc. Entrée au chapeau. Café et gâteaux sur placeTout public

Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 8 rue de Champagne Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 32 39 83 11 denishilt57@gmail.com

English :

The Quetschekaschde invite you to dance to their traditional folk repertoire: dances from Brittany, Central France, the South-West and Lorraine.

Circassian circle, Scottish, waltz, andro, branle etc. Admission by the hat. Coffee and cakes on site

German :

Die Quetschekaschde laden Sie ein, zu ihrem traditionellen Folk-Repertoire zu tanzen: Tänze aus der Bretagne, Zentralfrankreich, dem Südwesten und Lothringen.

Cercle Circassien, Scottish, Walzer, Andro, Branle etc. Eintritt mit Hut. Kaffee und Kuchen vor Ort

Italiano :

I Quetschekaschde vi invitano a ballare il loro repertorio folk tradizionale: danze della Bretagna, della Francia centrale, del Sud-Ovest e della Lorena.

Cerchio circasso, scozzese, valzer, andro, branle ecc. Ingresso a cappello. Caffè e torte sul posto

Espanol :

Los Quetschekaschde le invitan a bailar su repertorio folclórico tradicional: danzas de Bretaña, del centro de Francia, del suroeste y de Lorena.

Círculo circasiano, escocés, vals, andro, branle, etc. Entrada con sombrero. Café y pasteles in situ

