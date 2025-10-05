Bal folk Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach
Bal folk Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach dimanche 5 octobre 2025.
Bal folk
Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 8 rue de Champagne Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Les Quetschekaschde vous invitent à danser sur leur répertoire folk traditionnel danses de Bretagne, du Centre de la France, du Sud-Ouest et de Lorraine.
Cercle Circassien, Scottish, valse, andro, branle etc. Entrée au chapeau. Café et gâteaux sur placeTout public
Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 8 rue de Champagne Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 32 39 83 11 denishilt57@gmail.com
English :
The Quetschekaschde invite you to dance to their traditional folk repertoire: dances from Brittany, Central France, the South-West and Lorraine.
Circassian circle, Scottish, waltz, andro, branle etc. Admission by the hat. Coffee and cakes on site
German :
Die Quetschekaschde laden Sie ein, zu ihrem traditionellen Folk-Repertoire zu tanzen: Tänze aus der Bretagne, Zentralfrankreich, dem Südwesten und Lothringen.
Cercle Circassien, Scottish, Walzer, Andro, Branle etc. Eintritt mit Hut. Kaffee und Kuchen vor Ort
Italiano :
I Quetschekaschde vi invitano a ballare il loro repertorio folk tradizionale: danze della Bretagna, della Francia centrale, del Sud-Ovest e della Lorena.
Cerchio circasso, scozzese, valzer, andro, branle ecc. Ingresso a cappello. Caffè e torte sul posto
Espanol :
Los Quetschekaschde le invitan a bailar su repertorio folclórico tradicional: danzas de Bretaña, del centro de Francia, del suroeste y de Lorena.
Círculo circasiano, escocés, vals, andro, branle, etc. Entrada con sombrero. Café y pasteles in situ
