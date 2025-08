Bal Folk salle des fetes Hérisson

La Patelle Noire anime le bal Folk à Hérisson ! Rendez-vous le 9 août, à 20h, à la salle des fêtes, près des Quais de l’Aumance. Prêts pour danser sur parquet ? Venez nombreux !

salle des fetes rue de l’Abbé Aury Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 mairie-herisson@wanadoo.fr

English :

La Patelle Noire livens up the bal Folk in Hérisson! See you on August 9, 8pm, at the salle des fêtes, near the Quais de l’Aumance. Ready to dance the floor? Come one, come all!

German :

La Patelle Noire belebt den Bal Folk in Hérisson! Wir treffen uns am 9. August um 20 Uhr in der Festhalle, in der Nähe der Quais de l’Aumance. Sind Sie bereit, auf Parkett zu tanzen? Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La Patelle Noire anima il bal Folk di Hérisson! Ci vediamo il 9 agosto, alle 20.00, alla Salle des Fêtes, vicino al Quais de l’Aumance. Pronti a ballare in pista? Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¡La Patelle Noire anima el bal Folk en Hérisson! Nos vemos el 9 de agosto, a las 20.00 h, en la Salle des Fêtes, cerca del Quais de l’Aumance. ¿Listo para bailar en la pista? Vengan todos

