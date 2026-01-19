Bal Folk & Histoires contées Nogent-le-Rotrou

Bal Folk & Histoires contées

Gratuit

Début : 2026-02-06 20:00:00

La bibliothèque municipale et l’école de musique s’associent pour vous offrir une soirée unique ! Musiques, contes traditionnels, danses folkloriques… Et si vous ajoutiez la polka ou la chapelloise à votre répertoire de danses ?

Gratuit I ouvert à tous .

3 ave Villette Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37

English :

The municipal library and the music school join forces to offer you a unique evening! Music, traditional tales, folk dances? What if you added the polka or the chapelloise to your dance repertoire?

