Bal folk Salle des fêtes Langonnet

Bal folk

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Bal folk et concert en soutien à l’association Graines d’Utopies de Gourin. Avec Vincent Orlusas, Folzig et Treman ! Buvette et crêpes sur place. .

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne

