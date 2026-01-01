Bal folk Salle des fêtes Langonnet
Bal folk Salle des fêtes Langonnet samedi 24 janvier 2026.
Bal folk
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan
Tarif :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Bal folk et concert en soutien à l’association Graines d’Utopies de Gourin. Avec Vincent Orlusas, Folzig et Treman ! Buvette et crêpes sur place. .
Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne
