Bal Folk Site de l’Etang Lallemand Les Voivres

Informations pratiques

Les Voivres

Bal Folk

Site de l’Etang Lallemand Geoffrey Joly Les Voivres Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association La Voivraise vous donne rendez-vous pour un grand Bal Folk, animé par le groupe vosgien Viendez-Voir !

Bourrées, scottishs, cercles circassiens et bien d’autres danses traditionnelles rythmeront cette soirée placée sous le signe de la convivialité. Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, venez profiter de la musique et de la bonne humeur. Buvette sur place.

Une soirée chaleureuse, festive et ouverte à tous. À ne pas manquer !Tout public

5 .

Site de l’Etang Lallemand Geoffrey Joly Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 83 72 26

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English :

The La Voivraise association invites you to a grand folk dance, featuring the Vosges-based group Viendez-Voir!

Bourrées, Scottish dances, Circassian circles, and many other traditional dances will set the pace for this evening of fun and fellowship. Whether you’re an experienced dancer or just curious, come enjoy the music and the good vibes. Refreshments available on site.

A warm, festive evening open to everyone. Don’t miss it!

L’événement Bal Folk Les Voivres a été mis à jour le 2026-07-20 par OT EPINAL ET SA REGION