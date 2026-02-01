Bal Folk Salle Simone Signoret Livron-sur-Drôme

Bal Folk Salle Simone Signoret Livron-sur-Drôme samedi 21 février 2026.

Bal Folk

Salle Simone Signoret Mairie de Livron Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Musique dansante accessible à tous.
  .

Salle Simone Signoret Mairie de Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 39 44 15  tradivaruis.eurre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal Folk

Dance music accessible to all.

L’événement Bal Folk Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme