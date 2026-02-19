Bal folk salle des fêtes Marchésieux

Bal folk

salle des fêtes Rue Grandin Marchésieux Manche

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:30:00

2026-03-07

L’Adame des marais organise un bal folk animé par le groupe La boite à bois originaire de Caen. Cette soirée dansante est ouverte à tous petits et grands, danseurs novices ou expérimentés. Le bal folk est l’occasion de bouger et de se rencontrer. Buvette sur place. .

salle des fêtes Rue Grandin Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 7 81 69 69 73 adamedesmarais@gmail.com

