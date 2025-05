Bal Folk – Salle la passerelle Meschers-sur-Gironde, 17 mai 2025 21:00, Meschers-sur-Gironde.

Charente-Maritime

Bal Folk Salle la passerelle Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Initiation gratuite à la danse traditionnelle de 15h00 à 17h00 animée par Jean-Pierre



Bal danses Traditionnelles animé par PHILOMELE à partir de 21h00

.

Salle la passerelle Rue Paul Massy

Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 61 01 89

English :

Free introduction to traditional dance from 3:00 to 5:00 pm led by Jean-Pierre



Traditional dance ball with PHILOMELE from 9:00 p.m

German :

Kostenlose Einführung in den traditionellen Tanz von 15:00 bis 17:00 Uhr unter der Leitung von Jean-Pierre



Ball der traditionellen Tänze unter der Leitung von PHILOMELE ab 21.00 Uhr

Italiano :

Iniziazione gratuita alla danza tradizionale dalle 15.00 alle 17.00 guidata da Jean-Pierre



Ballo tradizionale guidato da PHILOMELE dalle 21.00

Espanol :

Iniciación libre a la danza tradicional de 15.00 a 17.00 h, dirigida por Jean-Pierre



Baile de danza tradicional dirigido por PHILOMELE a partir de las 21.00 h

L’événement Bal Folk Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-05-10 par Royan Atlantique