Bal Folk participatif Salle des fêtes Villebois-Lavalette

Villebois-Lavalette

Bal Folk participatif

Salle des fêtes 60 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 00:00:00

Date(s) :

2026-04-25

L’association Créadanse 16 organise un bal folk participatif. 2 groupes Les fieux de l’amour et Pol’Jo

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Salle des fêtes 60 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 34 51 45 creadanse16@gmail.com

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English :

The Créadanse 16 association is organizing a participatory folk ball. 2 groups: Les fieux de l’amour and Pol’Jo

L’événement Bal Folk participatif Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Sud Charente