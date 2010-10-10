Bal Folk participatif Salle des fêtes Villebois-Lavalette
Bal Folk participatif Salle des fêtes Villebois-Lavalette samedi 25 avril 2026.
Villebois-Lavalette
Bal Folk participatif
Salle des fêtes 60 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 00:00:00
Date(s) :
2026-04-25
L’association Créadanse 16 organise un bal folk participatif. 2 groupes Les fieux de l’amour et Pol’Jo
.
Salle des fêtes 60 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 34 51 45 creadanse16@gmail.com
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English :
The Créadanse 16 association is organizing a participatory folk ball. 2 groups: Les fieux de l’amour and Pol’Jo
L’événement Bal Folk participatif Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Sud Charente
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