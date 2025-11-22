Bal Folk Polisy

Tarif : 8 – 8 – 10 Eur

Début : 2025-11-22 20:30:00

L’Aiguillage vous propose de nouveau un bal Folk.

Au programme

La Patelle Noire, c’est Gaelle Guenver à l’accordéon chromatique et Benoit Guenoun à la cornemuse du Centre et à la flûte traversière.

Ils proposent un bal dynamique dans la tradition des bals Centre France, mélangeant compositions personnelles, airs traditionnels et airs de musiciens contemporains qu’ils apprécient.

Trio JeanLo

Frères de scène depuis bon nombre d’années, les musiciens de Trio Jeanlo entretiennent un lien vivant avec la musique traditionnelle compositions personnelles, traditionnels réarrangés ou textes anciens chantés sur des mélodies originales.

Entremêlé d’instrumentaux, le concert laisse la part belle aux trois chants. La contrebasse, l’accordéon et la guitare s’échangent les mélodies avec une convivialité contagieuse. La danse est toujours là, présente en toile de fond. Le groove et le sourire deviennent vite inséparables.

Tarif 10€ 8€

Bar et petite restauration de saison .

Salle des fêtes Polisy 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

