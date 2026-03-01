Bal folk

Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-03-08

Bal folk avec le groupe Les Suffolks .

Bal folk avec le groupe Les Suffolks . 8 .

Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 11 44 42 mjc.preuilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folk ball with the group Les Suffolks .

L’événement Bal folk Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire