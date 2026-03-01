Bal folk Preuilly-sur-Claise
Bal folk Preuilly-sur-Claise dimanche 8 mars 2026.
Bal folk
Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
2026-03-08
Bal folk avec le groupe Les Suffolks .
Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 11 44 42 mjc.preuilly@gmail.com
English :
Folk ball with the group Les Suffolks .
