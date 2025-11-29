Bal folk provençal Salle de la Grand-Terre Aureille

Bal folk provençal

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 18h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Passez un moment festif au bal folk provençal, à Aureille, samedi 29 novembre à partir de 18h !

Organisé par la Municipalité d’Aureille



Rendez-vous à la Salle de la Grand-Terre pour une soirée conviviale sous le signe des traditions provençales !

Avec la participation de Un Duo à Trois (accordéons diatoniques) et Canto Camin (chants traditionnels de Provence)



18h Initiation aux danses traditionnelles

Scottish, polka, bourrée à deux temps, rondeau

20h30 Soirée dansante



Petite restauration sur place .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@mairie-aureille.fr

English :

Enjoy a festive evening at the Provençal folk dance in Aureille on Saturday 29 November from 6pm!

German :

Verbringen Sie einen festlichen Abend beim provenzalischen Volkstanz in Aureille, am Samstag, den 29. November, ab 18 Uhr!

Italiano :

Godetevi un festoso ballo popolare provenzale ad Aureille sabato 29 novembre a partire dalle 18.00!

Espanol :

Disfrute de un festivo baile popular provenzal en Aureille el sábado 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas

