Bal folk provençal Salle de la Grand-Terre Aureille

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 18h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-29 18:30:00
Passez un moment festif au bal folk provençal, à Aureille, samedi 29 novembre à partir de 18h !
Organisé par la Municipalité d’Aureille
Rendez-vous à la Salle de la Grand-Terre pour une soirée conviviale sous le signe des traditions provençales !
Avec la participation de Un Duo à Trois (accordéons diatoniques) et Canto Camin (chants traditionnels de Provence)
18h Initiation aux danses traditionnelles
Scottish, polka, bourrée à deux temps, rondeau
20h30 Soirée dansante
Petite restauration sur place .
Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@mairie-aureille.fr
English :
Enjoy a festive evening at the Provençal folk dance in Aureille on Saturday 29 November from 6pm!
German :
Verbringen Sie einen festlichen Abend beim provenzalischen Volkstanz in Aureille, am Samstag, den 29. November, ab 18 Uhr!
Italiano :
Godetevi un festoso ballo popolare provenzale ad Aureille sabato 29 novembre a partire dalle 18.00!
Espanol :
Disfrute de un festivo baile popular provenzal en Aureille el sábado 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas
