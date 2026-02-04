Bal folk Salle des fêtes Puyravault

Bal folk

Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne Puyravault Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Bal folk animé par Melting Potes Trad et Agrifolium.

Animation ouverte à tous, même aux débutants.

Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 51 72 17 aigrefolk17@gmail.com

English :

Folk ball with Melting Potes Trad and Agrifolium.

Open to all, even beginners.

