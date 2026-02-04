Bal folk Salle des fêtes Puyravault
Bal folk Salle des fêtes Puyravault samedi 14 mars 2026.
Bal folk
Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne Puyravault Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Bal folk animé par Melting Potes Trad et Agrifolium.
Animation ouverte à tous, même aux débutants.
.
Salle des fêtes 15 Rue de la Garenne Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 51 72 17 aigrefolk17@gmail.com
English :
Folk ball with Melting Potes Trad and Agrifolium.
Open to all, even beginners.
