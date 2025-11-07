Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal folk Salle multifonction Querrien

Bal folk Salle multifonction Querrien vendredi 6 février 2026.

Bal folk

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-02-06 19:30:00
Avec les groupes Le mange Bal, L’ornithobal, Rivières.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40 

