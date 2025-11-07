Bal folk Salle multifonction Querrien

Bal folk

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Avec les groupes Le mange Bal, L’ornithobal, Rivières.

Buvette et restauration sur place. .

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40

