Bal folk Salle multifonction Querrien
Bal folk Salle multifonction Querrien vendredi 6 février 2026.
Bal folk
Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Avec les groupes Le mange Bal, L’ornithobal, Rivières.
Buvette et restauration sur place. .
Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 20 05 20 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal folk Querrien a été mis à jour le 2025-11-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS