Bal Folk Rochejean

Bal Folk Rochejean samedi 29 novembre 2025.

Bal Folk

Salle des Fêtes Rochejean Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Ça danse à Rochejean ! avec Antirouille et Snailprod
18h initiation à la danse (gratuite)
19h repas bio au chalet le Souleret   .

Salle des Fêtes Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84  contact@claj-batailleuse.com

