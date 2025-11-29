Bal Folk Rochejean
Bal Folk Rochejean samedi 29 novembre 2025.
Bal Folk
Salle des Fêtes Rochejean Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Ça danse à Rochejean ! avec Antirouille et Snailprod
18h initiation à la danse (gratuite)
19h repas bio au chalet le Souleret .
Salle des Fêtes Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 91 84 contact@claj-batailleuse.com
