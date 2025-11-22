Bal folk Saint-Jean-du-Bruel

Bal folk

Venez danser avec nous des scottishs, bourrées, valses, polkas, mazurkas et autres cercles circassiens et rondes…au son des instruments des Tortues Solubles puis du Trio Loriot !

Que vous soyez danseuses danseurs avertis ou débutants ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus ! A 18h nous ferons une initiation aux danses, suivie d’un repas partagé à 19h où chacun amène ses couverts et de quoi grignoter, puis les groupes joueront à partir de 20h.

Buvette sur place (bières pression, jus de pomme, sirops,…).

Au programme

18h-19h Initiation aux danses

19h-20h Repas partagé chacun amène un plat à partager. Venez avec vos couverts.

20h-20h45 Les Tortues solubles

21h-22h30 Trio Loriot

A la salle d’animation .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 72 71 16

English :

Come and dance with us to scottishes, bourrées, waltzes, polkas, mazurkas and other circus circles and rounds…to the sound of the instruments of the Tortues Solubles and the Trio Loriot!

German :

Tanzen Sie mit uns Scottishs, Bourrées, Walzer, Polkas, Mazurkas und andere zirzensische Kreise und Runden…zum Klang der Instrumente der Löslichen Schildkröten und dann des Trio Loriot!

Italiano :

Venite a ballare con scottish, bourrées, valzer, polka, mazurka e altri cerchi e giri in stile circense… al suono degli strumenti delle Tortues Solubles e del Trio Loriot!

Espanol :

Venga a bailar scottishes, bourrées, valses, polcas, mazurcas y otras rondas de estilo circense… ¡al son de los instrumentos de las Tortues Solubles y el Trío Loriot!

