Bal Folk Schirmeck

L’association des parents d’élèves (APE) Les Ecoliers Schirmeck-Wackenbach Grandfontaine Barembach organise un BAL FOLK avec SALMANAZAR et en avant première un duo d’accordéon diatonique formé par Cédric MARTIN & Quentin ANDRÉ au profit des écoles !
¿¿¿ 18h initiation aux danses folk
¿¿¿ 20h début du bal
Vous pensez ne pas savoir danser ?
Aucun problème, ce n’est pas une compétition ! Les pas de danse sont simples et la musique fait le reste !
Nous vous proposons un atelier d’initiation à 18h et pendant le bal les danseurs confirmés vous guideront …
Vous êtes danseur initié, voire confirmé ?
Profitez de ce Bal endiablé pour participer à l’atelier et aider les néophytes à suivre l’objet de notre passion !
Vous n’avez rien à cirer de la danse ?
Soyez curieux en venant juste profiter de la musique, de l’ambiance pour boire un verre en bonne compagnie !
Cette soirée est pour tous, enfants et parents !
Nous serions heureux de vous y retrouver nombreux !
Vous connaissez peut-être Salmanazar, ce trio alsacien à l’œuvre depuis de nombreuses années, avec
Philippe LAUSSINE aux vielles à roues
Cédric MARTIN aux accordéons diatoniques
Sébastien BENOÎT aux flutes et cornemuses
Mais vous ne pouvez connaître le duo formé par Quentin ANDRÉ et Cédric MARTIN qui se produira pour la première fois du l’histoire de l’humanité. .
53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est associationlesecoliers@gmail.com
