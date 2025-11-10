Bal Folk Hameau Labour Tourneville-sur-Mer

Bal Folk

Hameau Labour 18 Rue des Écoles Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Début : 2025-11-10 18:00:00

fin : 2025-11-10 01:00:00

2025-11-10

Les Automn’ktones vous invite à une soirée Bal Folk

Initiation et Concert de Manigale,

Suite du Bal animé par le célèbre groupe PLUME folk music. .

+33 6 09 26 76 68 automnktones@mailo.com

English : Bal Folk

