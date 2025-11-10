Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal Folk Hameau Labour Tourneville-sur-Mer

Bal Folk Hameau Labour Tourneville-sur-Mer lundi 10 novembre 2025.

Bal Folk

Hameau Labour 18 Rue des Écoles Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 01:00:00

Date(s) :
2025-11-10

Les Automn’ktones vous invite à une soirée Bal Folk
Initiation et Concert de Manigale,
Suite du Bal animé par le célèbre groupe PLUME folk music.   .

Hameau Labour 18 Rue des Écoles Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 09 26 76 68  automnktones@mailo.com

English : Bal Folk

L’événement Bal Folk Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme