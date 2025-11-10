Bal Folk Hameau Labour Tourneville-sur-Mer
Bal Folk Hameau Labour Tourneville-sur-Mer lundi 10 novembre 2025.
Bal Folk
Hameau Labour 18 Rue des Écoles Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Début : 2025-11-10 18:00:00
fin : 2025-11-10 01:00:00
2025-11-10
Les Automn’ktones vous invite à une soirée Bal Folk
Initiation et Concert de Manigale,
Suite du Bal animé par le célèbre groupe PLUME folk music. .
Hameau Labour 18 Rue des Écoles Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 09 26 76 68 automnktones@mailo.com
